Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits (CD&V) kent een subsidie van 50.000 euro toe voor de aanleg van nieuwe fietspaden in de Torhoutsestraat en Westkantstraat in Oostkamp. De middelen komen uit het Kopenhagenplan van de Vlaamse regering met als doel lokale besturen en provincies te ondersteunen bij investeringen in fietsinfrastructuur en fietssnelwegen.