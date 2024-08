De federale minister van Landbouw en Zelfstandigen, David Clarinval, stelt voor om de rundvee- en schapenhouderij te erkennen als sectoren in crisis, zodat de landbouwers van wie het vee is aangetast door blauwtong in aanmerking kunnen komen voor betalingsfaciliteiten voor hun sociale bijdragen. In de komende dagen zal een nota naar de socialezekerheidsfondsen worden gestuurd om deze erkenning officieel te maken.