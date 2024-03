In het hele land is er een daling met 7% van het aantal verkeersdoden in 2023 ten opzichte van 2022. Er kwamen 483 personen om het leven. Dat zijn er 37 minder dan de 520 verkeersdoden die er in 2022 waren. Als we de Covid-jaren buiten beschouwing laten, is dit het laagste aantal ooit. De sterkste daling noteren we bij de motorrijders. In Vlaanderen is er wel een stijging van het aantal fietsdoden van 73 naar 84, het hoogste aantal van de laatste 20 jaar. Die is allicht te verklaren door het succes van de e-bikes.