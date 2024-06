"Er werden in 2023 in België 44.696.602 overnachtingen geboekt. Dat zijn er 4% meer dan in 2022, en zelfs een stijging van 5% ten opzichte van 2019", zegt Statbel.

"In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de stijging het grootst met een toename met 15% tegenover 2022, tegenover 2019 is er echter nog steeds een daling (-4%). In het Waals Gewest was er een stijging van 3% tegenover 2022 en een stijging van 9% tegenover 2019. Het Vlaams Gewest kende een stijging van 2% tegenover 2022 en een stijging van 6% tegenover 2019."