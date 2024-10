Begin dit jaar ging de gevangenis van Ieper na een grondige renovatie van twee jaar opnieuw open. Er is plaats voor 169 gevangenen. De gevangen draait intussen op volle capaciteit. Volgens Kurt Himpe is er ook in West-Vlaanderen geregeld overleg tussen de gevangenissen, politie, de lokale overheid, de rechtbanken en het Openbaar Ministerie, om het probleem van de overbevolking aan te kaarten.