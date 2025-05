Op 27 maart 2025 brak rond 4.30 uur brand uit bij Miller Graphics in Roeselare. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de productie van flexibele drukplaten. De brand ontstond bij de opstart van een machine. De vlammen sloegen snel door het dak, maar de brandweer kreeg het vuur na een goed uur onder controle.

Gewonden vielen er niet en de schade bleef beperkt tot de omgeving van de getroffen machine. Het gebouw zelf liep enkel rookschade op.