Benoit Mottrie, voorzitter Last Post Association is vereerd met het bezoek: “Onze organisatie onderhoudt nauwe contacten met Lord Astor of Hever en onder zijn impuls kwam dit bezoek tot stand. Op de Menenpoort staan er heel wat soldaten vermeld in dienst bij de 1st en 2nd Life Guards en de Machine Gun-sectie van de Royal Horse Guards die eind oktober 1914 sneuvelden in de gevechten bij Zandvoorde”.



Geert Bekaert van de Commonwealth War Graves Commission duidt: “We kunnen ons moeilijk inbeelden wat deze mannen hebben doorstaan om te proberen de heuvelrug van Zandvoorde in bezit te houden. Na een zware artilleriebeschieting, werden hun loopgraven door de Duitse overmacht onder de voet gelopen, waardoor eskaders van het 1e en het 2e Life Guard Regiment en van de Royal Horse Guards Machine Guns het contact met de Britse troepen verloren. Vele soldaten en officieren werden tijdens deze heldhaftige verdediging gedood of gevangengenomen. De gesneuvelden vonden hun laatste rustplaats op een begraafplaats van de CWGC of worden met hun naam op de Menenpoort herdacht. We zullen ze niet vergeten.”