“De plannen voor meer doorvoercapaciteit van gas gaat in tegen de klilmaatplannen en de dalende vraag naar gas,” zeggen Greenpeace België, Bond Beter Leefmilieu en Dryade. Ze gaan daarom in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De aanleg van deze gasleiding tussen Zeebrugge en Lievegem vormt het tweede deel van een langer traject van in totaal bijna 100 kilometer. Het eerste deel tussen Desteldonk en Opwijk is al sinds vorig jaar in gebruik.