De zeesluis moet de achterhaven vlotter toegankelijk maken en zo de economische activiteit van de haven vergroten. Maar Groen vzw vindt dat de gevolgen voor de natuur en de leefbaarheid in Zeebrugge onvoldoende onderzocht zijn. Vooral de Dudzeelse Polder zou door de werken zwaar onder druk komen. De milieuvereniging vraagt de Vlaamse regering om het project te herbekijken.