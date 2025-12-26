Milieuvereniging Groen vzw trekt naar de Raad van State tegen bouw nieuwe zeesluis in Zeebrugge
Milieuvereniging Groen vzw trekt naar de Raad van State tegen het project van de Vlaamse regering om een nieuwe zeesluis te bouwen in Zeebrugge.
De zeesluis moet de achterhaven vlotter toegankelijk maken en zo de economische activiteit van de haven vergroten. Maar Groen vzw vindt dat de gevolgen voor de natuur en de leefbaarheid in Zeebrugge onvoldoende onderzocht zijn. Vooral de Dudzeelse Polder zou door de werken zwaar onder druk komen. De milieuvereniging vraagt de Vlaamse regering om het project te herbekijken.
De redactie