De man die tweeënhalf jaar geleden een motorbestuurder aanreed in Oostende heeft een mildere straf gekregen. Dat kreeg hij gisteren te horen in de rechtbank.
Tweeënhalf jaar na het dodelijk ongeval in Oostende heeft de politierechtbank in Brugge de straf voor de bestuurder die een motard doodreed, licht verminderd. De man kreeg in beroep drie maanden cel met probatie-uitstel, dat is één maand minder dan de eerdere uitspraak.
Het ongeval gebeurde op 26 juli 2023 in de Tweebruggenstraat. Het slachtoffer botste er met zijn motor tegen een Range Rover toen de bestuurder vanuit de Houtkaai een verboden manoeuvre maakte. De hulpdiensten konden de motard niet meer redden.
De redactie