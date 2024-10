Vanmiddag speelde de film in avant première voor een groep dove mensen in Cinema Lumière in Brugge. En Basil Wheatley kwam ‘Milano’ zelf voorstellen. “Dit was echt een grote ervaring voor mij. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ben heel blij om het resultaat te kunnen tonen aan de wereld” zegt de jonge hoofdrolspeler over zijn ervaring. “Ik hoop dat dit deuren opent, zodat iedereen weet dat dove acteurs dit ook kunnen.”