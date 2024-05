Nieuwpoort blijft eigenaar van het historisch document, maar de bewaring elders was meer dan noodzakelijk. "Maar de veiligheid van het document staat voor ons voorop. Het Rijksarchief is professioneel uitgerust en kan een stabiel bewaarklimaat bieden, wat uiterst belangrijk is voor het beschermen van dergelijke erfgoedparels."

Nieuwpoort is de enige Belgische frontstad uit de Eerste Wereldoorlog die nog over zijn volledig oud archief beschikt. Het archief werd vanaf 27 november 1914 in veiligheid gebracht door toenmalig stadssecretaris Theophiel Dobbelaere en vijf kompanen. De hele operatie duurde in totaal drie dagen en gebeurde onder de voortdurende dreiging van hevige Duitse bombardementen.