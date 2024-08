Meer dan 1.500 figuranten in middeleeuwse kostuums stelden zich op voor de Gouden Boomstoet. Dit is het moment waarop ze gewacht hadden. Silke Deckers speelt Margaretha Van York: “Er zijn heel veel mensen die foto’s wilden nemen en bewonderend keken. Dat is wel eens leuk, ik voel me even een BV.”

Voor het eerst was er ook een groep flagellanten in de cast. Dat zijn middeleeuwse religieuze fanatici die zichzelf geselen. Dat was om de pest mee te verdrijven, maar de pest werd zo net meer verspreid.

Van het Zand tot De Grote Markt, de toeschouwers stonden rijen dik op het parcours om dit spektakel mee te maken.

Wie er niet bij kon zijn, kan de uitzending herbekijken op onze website of morgen om 15u op televisie op de zenders Focus & WTV.