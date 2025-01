In september vorig jaar zijn ze gestart met de restauratie van de Keizer Karelschouw in 't Brugse Vrije. Het is een van de belangrijkste renaissance kunstwerken in de Nederlanden. Maar onderdelen van de schouw en ook balken in de zolder zijn aangetast door larven van de klopkever.

Nu staat er een microgolfgenerator om het hout te behandelen. "Dat is een stuk veiliger dan de volledige ruimte te verwarmen, want dan kan er brand ontstaan", vertelt houtrestaurator Martijn Remmen.