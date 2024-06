In de bewuste loods in de Buysveldstraat maakte een drugsbende in grote hoeveelheden synthetische drugs aan. Het ging om de productie van 340 liter amfetamineolie waarmee men naar schatting zo'n negen kilogram amfetaminepasta kon maken. Die drugs waren zeker drie miljoen euro waard. De politie kon de bende oprollen dankzij een tip van de Nederlandse collega's.