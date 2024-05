Het is feest in Meulebeke. Twee jaar na het begin van de werkzaamheden is de vernieuwde Markt geopend: een polyvalent plein met groene eilanden en grote terrassen voor de horeca. Op het plein is er ruimte voor evenementen, maar de grote vernieuwing is dat er geen auto’s meer over en langs de Markt razen. Inwoners en handelaars zijn opgetogen over het resultaat.