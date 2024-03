Maisons du Monde telt in totaal 340 winkels, vooral in Frankrijk maar ook in België, Spanje en Italië. Welke winkels getroffen zullen zijn, is nog niet bekend. In West-Vlaanderen heeft het bedrijf winkels in Roeselare, Oostende en Brugge.

Het meubelconcern maakte bekend dat zijn winst vorig jaar met driekwart is gedaald, tot 8,8 miljoen euro.