En van dat soort gebieden heeft Vlaanderen nu dus 20.000 hectare voorzien in de huidige legislatuur. Met de verkiezingen van 9 juni voor de deur vinkt de Vlaamse Regering zo op de valreep nog een vakje af. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is uiteraard tevreden: "Nog nooit was de oppervlakte natuur die we via natuurbeheer beschermen zo groot. Zo dragen we extra zorg voor onze waardevolle natuur en kunnen bezoekers maximaal genieten van die natuur. Vlaanderen is wel klein maar toont met deze realisatie dat de ambities groot zijn", aldus minister Demir.