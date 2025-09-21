18°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Met Piet Piraat & Flo Win­dey: 5.000 stu­den­ten uit de bol op Stu­dent Wel­co­me in Brugge

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Brugge hebben zo'n 5.000 studenten gisteravond het nieuwe academiejaar feestelijk ingezet. Ze gingen uit de bol op Student Welcome. Met onder meer Piet Piraat en Flo Windey.

Student welcome 4

Piet Piraat kroop even in de rol van onze Focus & WTV-reporter

Plaats van het feestje: 't Zand in Brugge. Na jaren terug op deze locatie en dat bleek een schot in de roos. Zo'n 5.000 jongeren bouwden een stevig feestje.

De vorige edities vonden plaats op de Balkonrotonde aan het station maar door werken kan dat dit jaar niet. 't Zand werd een mooi alternatief: een echt evenementenplein met heel wat drankstandjes. 

Het waren Flo Windey ft. Flauvour Drop, Team Damp en verrassend ook Piet Piraat die voor de ambiance zorgden.

C Brugge Studentenstad Wannes Van Camp student welcome 2025 3

© Brugge Studentenstad Wannes Van Camp

Student welcome 3
Student welcome 2
Student welcome 1
Redactie

Meest gelezen

Steekpartij Roeselare
Nieuws
Update

Drie doden bij steekpartijen in Roeselare: dit zijn de feiten
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Herderstraat
Nieuws

Treinverkeer tussen Brugge en Kortrijk vanmorgen zwaar verstoord door bijna aanrijding en technisch probleem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
18°C
Aanmelden