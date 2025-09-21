Plaats van het feestje: 't Zand in Brugge. Na jaren terug op deze locatie en dat bleek een schot in de roos. Zo'n 5.000 jongeren bouwden een stevig feestje.

De vorige edities vonden plaats op de Balkonrotonde aan het station maar door werken kan dat dit jaar niet. 't Zand werd een mooi alternatief: een echt evenementenplein met heel wat drankstandjes.

Het waren Flo Windey ft. Flauvour Drop, Team Damp en verrassend ook Piet Piraat die voor de ambiance zorgden.