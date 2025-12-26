"Zoals elke week moest ik maandag de bestellingen doorgeven, voor wat ik nodig had. En plots zei hij, het is de laatste keer. Dat was raar hoor; ik schrok er zelf nog van", vertelt Christiane.

Christiane begon met haar zaak in 1970. Daarvoor hielp ze bij haar vader. "Mijn vader heeft nog koeien gehad, ik heb altijd moeten helpen met melken, maar in 1960 heeft hij ze verkocht, waarna ik 10 jaar later ben begonnen met de winkel. "

De rekken in de winkel in Merkem zijn nu bijna leeg, Christiane heeft nog nooit een computer gehad en ziet de elektronische facturatie dan ook niet zitten. Daardoor is vandaag haar laatste werkdag. "Het is raar hoor. Er zijn nog twee mensen binnengekomen. Maar dat zal niet blijven duren. Ik zal mijn deur openlaten, er zal misschien misschien nog iemand komen. "