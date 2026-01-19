VNJ Mandel zette zich zaterdag in voor een properder Rumbeke. In het kader van hun jaarspel trokken de leden het centrum in om zwerfvuil op te ruimen en zo een positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.
Tijdens de maand januari worden de leden van VNJ uitgedaagd om zich belangeloos in te zetten voor anderen. Vlaams Nationaal Jeugdverbond Mandel koos daarbij bewust voor een actie die iedereen ten goede komt. Met gele handschoenen en vuilniszakken verzamelden ze maar liefst negen zakken zwerfvuil in het centrum van Rumbeke.
Bingospel
De opruimactie kreeg een speels karakter dankzij een bingospel met verschillende opdrachten. Zo spraken de leden hun waardering uit voor de vuilnismannen, verzamelden ze oude kledij voor de textielcontainers en probeerden ze zoveel mogelijk afval op te ruimen.
Andere inwoners inspireren
Met de actie wil VNJ Mandel haar leden sensibiliseren rond zwerfvuil en hen stimuleren om zorg te dragen voor hun omgeving. Tegelijk hopen ze ook andere inwoners te inspireren om samen te werken aan een properder en aangenamer Rumbeke.