Het openbaar ministerie vorderde op de zitting van 1 oktober acht jaar effectieve celstraf voor de beklaagde. T. kon net als op de eerdere zitting van 7 mei echter niet overgebracht worden vanuit de gevangenis van Haren. In die omstandigheden besliste de rechter om hem op 5 november de kans te geven om alsnog aanwezig te zijn.

Bij de start van die zitting was er echter opnieuw geen spoor van de twintiger. De rechter merkte onmiddellijk op dat het artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) op dat vlak heel duidelijk is: de beklaagde heeft het recht op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Dat bleek dus niet het geval te zijn. De rechtbank besliste daarom om de strafvordering tegen de beklaagde niet ontvankelijk te verklaren.