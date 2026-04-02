Mensen genieten van mooie lenteweer in beachbars van Knokke-Heist: “Het is zeer prettig”
Temperaturen tot 22 graden deze woensdagnamiddag, dat lokt natuurlijk veel volk naar de kust. In de beachbars van Knokke-Heist komen mensen afkoelen en genieten ze van het mooie weer. De uitbaters zijn alvast blij met de Paasdrukte.
"Ja, het begint wel lekker", klonk het bij Benjamin Smallegange, uitbater van Siësta Beach. "We zijn goed begonnen met de paasvakantie en je ziet het: het is mooi weer. De mensen komen op het gemak toe en we hebben wat mensen op het strand ook. De ligbedjes komen ze ook al opzetten en dan straks zal het op terras ook lekker druk zijn."
In de beachbar genieten ze van een fris pintje, de zon of een balletje smijten. "Bijna elk jaar komen wij hier met de familie enkele dagen rust nemen", vertelt Jean Ryckewaert. "Mijn kinderen komen vanuit Engeland. Mijn vrouw en ik komen vanuit Hoei in Wallonië. Wij proberen hier een beetje rust te nemen en dat valt goed mee dit jaar door de zon. Dat is zeer prettig."
Ook Henri Van Welden vertoeft gezellig in de beachbar. "Ik ben hier samen met mijn broer op het strand iets lekkers aan het drinken en aan het genieten van het mooie weer. Ik heb al twee pintjes op, en hij een mojito en een pintje."
Verfrissing is nodig, want de zon brandt hevig. Maar Christophe Lebecq is zijn zonnecrème vergeten. "We zitten met een groepje, dus het is wachten op de zonnecrème. Anders is het zoals een kreeft naar huis, herken je het?".