Mensen genieten van mooie lenteweer in beachbars van Knokke-Heist

"Ja, het begint wel lekker", klonk het bij Benjamin Smallegange, uitbater van Siësta Beach. "We zijn goed begonnen met de paasvakantie en je ziet het: het is mooi weer. De mensen komen op het gemak toe en we hebben wat mensen op het strand ook. De ligbedjes komen ze ook al opzetten en dan straks zal het op terras ook lekker druk zijn."

In de beachbar genieten ze van een fris pintje, de zon of een balletje smijten. "Bijna elk jaar komen wij hier met de familie enkele dagen rust nemen", vertelt Jean Ryckewaert. "Mijn kinderen komen vanuit Engeland. Mijn vrouw en ik komen vanuit Hoei in Wallonië. Wij proberen hier een beetje rust te nemen en dat valt goed mee dit jaar door de zon. Dat is zeer prettig."

