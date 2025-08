De wandelaars sloegen alarm toen ze stukken van schedels en beenderen zagen liggen in de aarde. De politie is vaststellingen komen doen en voert onderzoek. De aarde komt mogelijk van een begraafplaats, wat een verklaring zou kunnen zijn, maar het is wachten op het onderzoek.

De plaats waar de beenderen zijn gevonden is afgesloten voor het publiek. De werken lopen voorlopig geen vertraging op: het bouwverlof loopt nog.