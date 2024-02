"Het leeft bij onze inwoners. Zelfs kinderen spreken mij erover aan,", zegt schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit) in Het Nieuwsblad. "Op de kindergemeenteraad was één van de wensen dat onze stad niet zou worden verkozen als meest marginaalste stad. Dat is toch even schrikken."

De schepen heeft dan ook zelf zijn stem uitgebracht: voor de stad Ninove.