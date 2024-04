Tot november vorig jaar stonden in de stal van Eddy 60 melkkoeien. Maar na veertig jaar is de melkveehouder uit Gistel met pensioen gegaan, en gingen alle dieren naar het slachthuis. Zijn schoonzoon wou hem wel opvolgen, maar dat bleek onhaalbaar.

“Op vandaag is dat te klein om over te nemen. Als je een jonge landbouwer hebt die wil starten en naar de bank gaat om het bedrijf over te nemen dan stappen ze daar niet in mee. Op vandaag wordt bovendien geen enkele vergunning verleend door de overheid”, klinkt het bij Eddy.