De klimaattop gaat morgen van start en duurt twee weken. Traditiegetrouw is de eerste week vooral wetenschappelijk van insteek en gaan de onderhandelingen pas in de tweede week echt van start. Dan komen ook de politieke verantwoordelijken doorgaans ter plaatse.

Depraetere plant alvast een bezoek. Het zal dan de eerste keer zijn sinds 2019 dat er een Vlaamse minister van Klimaat naar een klimaatconferentie gaat.

In 2020 was er geen conferentie omwille van de coronacrisis, en in 2021 verhinderde een coronabesmetting op het kabinet dat toenmalig minister Zuhal Demir afreisde naar de top in Glasgow. In 2022 en 2023 ging Demir niet uit verzet tegen de staat van de mensenrechten in de gastlanden Egypte en de Emiraten. Maar ze noemde de klimaatconferenties ook ‘een show zonder veel bijdrage’.