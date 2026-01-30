Melexis blijft onder de verwachtingen

Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam voor heel 2025 uit op 134 miljoen euro, een daling van 39 procent ten opzichte van 2024. De nettowinst bedroeg vorig jaar 112,5 miljoen euro, een daling van 34 procent.

Voor de eerste helft van dit jaar verwacht de Melexis een omzet rond hetzelfde niveau als vorig jaar.

Melexis is een technologiebedrijf dat microchips en sensoren ontwerpt en produceert. De chips zitten in auto’s, machines en allerlei elektronische systemen.