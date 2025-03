De meldingen die Portwatch binnenkreeg, ook vanuit de haven in Zeebrugge, leveren waardevolle informatie op voor de politie, onder meer over drugshandel en mensensmokkel. "Vorig jaar hebben we gezien dat er meer dan 300 veroordelingen geweest zijn voor haven- en druggerelateerde criminaliteit. Dat is precies wat we willen: een veilige haven voor de maritieme sector, de bedrijven en de mensen die er werken", zegt Verlinden.

Al kan het meldpunt volgens haar wel nog meer bekendheid krijgen. Zo was Portwatch tot nu in drie talen beschikbaar (Nederlands, Frans en Engels). Daar komen nu nog eens Duits en Spaans bij. "We moeten dit blijven herhalen om het onder de aandacht te brengen. Elke melding kan het verschil maken in het inperken van criminaliteit."