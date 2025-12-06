Bij de huiszoekingen is meer dan 300 kilo cocaïne in beslag genomen, ne als vier vuurwapens, duizenden euro’s cash en tal van telefoons en apparatuur.

Het onderzoek startte afgelopen zomer na een melding van verdachte handelingen rond auto's met buitenlandse nummerplaten in Torhout. De melding aan de lokale politiezone Kouter leidde tot verder onderzoek door de FGP West-Vlaanderen. Al snel bleek dat het om een criminele bende ging met een thuisbasis in de Brusselse regio. Het parket West-Vlaanderen werd ingelicht en vorderde de onderzoeksrechter in Ieper, die het verdere onderzoek leidde.

Alle elf verdachten, voornamelijk Albanezen tussen 25 en 35 jaar, zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Zeven verschenen vandaag voor de raadkamer, de resterende vier volgen dinsdag.