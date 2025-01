Het ongeval gebeurde rond één uur vanmiddag in de Brugsesteenweg aan het kruispunt met de Hugo Verrieststraat. Dat is een schoolzone, waar zone 30 geldt. Het meisje van 15 stak daar de weg over op het zebrapad, maar de bestuurster van een auto zag dat te laat en greep haar mee. Het meisje werd enkele tientallen meter meegesleurd.