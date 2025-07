Het project krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het initiatief ‘Innovatieve Leerhubs’, met aandacht voor duurzaamheid en nieuwe uitdagingen zoals klimaat en energie. Voor het ontwerp en de bouw van de campus werkt VDAB samen met het consortium ‘Build To Learn’. De ingebruikname van de Loopbaancampus in Roeselare is voorzien voor begin 2027.