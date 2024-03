De Oostendenaar liep al meerdere veroordelingen op voor inbreuken op de sociale wetgeving. De Brugse strafrechter veroordeelde hem in november 2018 bij verstek tot acht maanden effectieve gevangenisstraf en een exploitatieverbod van twee jaar. In die periode was zijn dochter Megan op papier zaakvoerder van sportsbar Carlito's in de Van Iseghemlaan in Oostende. Het onderzoek zou volgens het arbeidsauditoraat echter uitgewezen hebben dat haar vader de zaak op alle vlakken toch gewoon zelf runde.