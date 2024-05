Marc en Nathan van het meeuwenteam brachten vanmorgen de meeuwennesten in kaart op een groendak van woonzorgcentrum De Lindeboom in Heist. Ze telden er zestien. Overal namen ze de echte eieren weg, en legden valse in de plaats.

"De meeuw beseft niet dat er valse eieren in liggen," zegt Marc Verborgh. "Die gaat verder broeden. Die eitjes gaan mee naar het Vogelopvangcentrum waar we samen met de universiteit van Gent een groot project hebben naar het uitbroeden van de eieren. Dan doen ze gedragstesten, en zetten ze de meeuwen later uit in Zeebrugge."