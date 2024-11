In een ver verleden zorgde de molen voor de afwatering van de polders. Zo werd het moerasgebied omgezet in vruchtbare landbouwgrond. Tegenwoordig doen elektrische pompen al het werk. De geklasseerde molen is vooral nog historisch belangrijk. En dat dankzij Robert Depondt die de vervallen molen kocht en liet opknappen.

“Er waren nog wieken aan maar hij was totaal vervallen. Er groeiden struiken in de muren en het dak was kapot. Hij was vervallen, maar dan hebben ze in 2004 alles gedemonteerd. Later zijn we dan begonnen met de vernieuwing ervan”, klinkt het bij Depondt.

De molen kreeg een lik verf en werd voorzien van verlichting, wat voor een uitzonderlijk spektaktel zorgt.

De restauratie kostte meer dan een miljoen euro, waarvan een derde voor de eigenaar was. West-Vlaanderen telt nog 56 werkende molens.