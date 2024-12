Het project ‘Meesterwerken van de Zee’ kadert in de relanceoproep ‘Vlaamse Meesters’ van Toerisme Vlaanderen. Tal van Vlaamse meesters lieten zich inspireren door het unieke karakter en de schoonheid van de Kust. Melissa Depraetere, Vlaams minister voor toerisme: “Met Meesterwerken van de Zee geven we iedereen de kans om de unieke schoonheid van onze Kust en haar rijke erfgoed te ontdekken. Dit project brengt kunst en cultuur op een toegankelijke manier dichter bij de mensen. Met Toerisme Vlaanderen en al onze partners zetten we de kust volop in de kijker als vakantieplek voor iedereen, een plek waar ook kunst en natuur elkaar ontmoeten.”