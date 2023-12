Het afgelopen jaar zijn er in West-Vlaanderen 12.074 zelfstandigen gestart, dat is bijna tien procent meer dan vijf jaar geleden. Het aandeel vrije beroepen is het grootst, met 3.590 starters. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta, op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).