Meerjarenplannen blijven ondanks financiële druk op peil
© Archief
De Vlaamse gemeenten hebben hun meerjarenplannen voor 2026-2031 ingediend. Die plannen vormen de basis voor het lokale beleid in de komende zes jaar en geven een globaal beeld van de beleidsdoelstellingen én de financiële keuzes die gemeenten maken. En volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits blijven de lokale besturen ondanks financiële druk stevig investeren.
Ondanks de bezorgdheden en financiële uitdagingen worden de komende periode iets meer dan 17 miljard euro aan investeringen opgenomen. Dat is ongeveer een vijfde meer dan in de vorige legislatuur. Toen werden de investeringen geraamd op 14 miljard euro volgens Crevits. 'Mede dankzij de duurzame financiering vanuit Vlaanderen, slagen de lokale besturen er dus in om hun investeringen op peil te houden."
Veiligheid als prioriteit, minder vrije tijd
Wat vooral opvalt is dat veel gemeenten extra budget vrijmaken voor veiligheid. Het stijgt (na algemeen bestuur en zorg en opvang) naar de derde plaats inzake grootste uitgaves. Dat zorgt er wel voor dat er minder budget kan gaan naar andere thema's zoals cultuur en vrije tijd. Onderwijs sluit de top 5 af, daar gaar zo'n negen procent naar.
Meer inkomend budget
Langst de inkomende kant zullen gemeenten deze legislatuur zo’n 30 miljard euro aan algemene werkingssubsidies uit Vlaanderen ontvangen. Dat is een stijging van 17%. De ontvangsten uit boetes zullen na een enorme stijging vorige legislatuur nu meer stabiliseren.