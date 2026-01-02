Wat vooral opvalt is dat veel gemeenten extra budget vrijmaken voor veiligheid. Het stijgt (na algemeen bestuur en zorg en opvang) naar de derde plaats inzake grootste uitgaves. Dat zorgt er wel voor dat er minder budget kan gaan naar andere thema's zoals cultuur en vrije tijd. Onderwijs sluit de top 5 af, daar gaar zo'n negen procent naar.