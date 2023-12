Er zijn nu 8.600 mensen op zoek naar werk in Zuid-West-Vlaanderen. Dat is een vijfde meer dan een jaar eerder. Ook op Vlaams en provinciaal niveau is die stijging te merken, maar minder sterk dan in het zuiden van de provincie.

De werkzoekendengraad ligt er nu op 5,8 procent. Dat is dan wel lager dan het Vlaams gemiddelde van 6,5%, maar wel hoger dan het West-Vlaams cijfer van 5,6%. Menen heeft het hoogste cijfer, met 8,1 procent: alleen Oostende (12,1%) en Blankenberge (9,8%) liggen nog hoger.