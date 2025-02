Het platform zet met 29 leerwerknemers ook in op sociale tewerkstelling. Binnenkort verhuizen ze van Kuurne naar Kanaal 127 in Kortrijk. Daar willen ze graag elf extra leerwerknemers aanwerven.

"Met enig geluk zouden we dat nog dit jaar kunnen doen, want we verhuizen naar nieuwe bedrijfsruimtes, waar we meer ruimte hebben. Daar kunnen we mensen opleiden", zegt Philippe De Coene van Food Act 13.

Een opschaling blijkt nodig. "We krijgen steeds meer vraag vanuit de gemeenten, die zelf ook meer aanvragen krijgen."