De opleiding Toeristische storyteller is nog maar van start gegaan en de 16 studenten duiken al meteen het stadscentrum van Brugge in. Het is dan ook een erg praktijkgerichte opleiding, al is er ook theorie. "Het ene is eigenlijk diepgaande theorie kunstgeschiedenis, geschiedenis van Brugge en het andere deel is leren omgaan met groepen, leren je verhaal brengen", aldus Thekla Roose van CVO Miras

De opleiding is gespreid over tien weken, wie nog interesse heeft komt voorlopig op de wachtlijst terecht. Gidsbeurten verzekerd voor wie het certificaat uiteindelijk behaalt, want vorig jaar kregen alleen al de musea in Brugge zo'n 850.000 bezoekers over de vloer, dat zijn er ruim tien procent meer dan het jaar daarvoor. Vanuit het buitenland, maar ook in eigen land neemt de interesse toe.