"Als we spreken over Europese samenwerking, moeten we ook kijken naar bilaterale en regionale samenwerkingen. Die bestaan al in grote mate," zegt Haas. "België is daar een goed voorbeeld van. Onze marine is bijna volledig geïntegreerd met de Nederlandse marine. Voor de landmacht komt er een belangrijke samenwerking met Frankrijk, en op het vlak van de luchtmacht werken we samen binnen de Benelux en met landen die eveneens voor de F-35 hebben gekozen."

Volgens Haas zal de Europese defensiesamenwerking de komende jaren nog verder uitbreiden, maar blijft een Europees leger voorlopig niet aan de orde.