Er gebeurden vorig jaar zeker 59 dodelijke verkeersongevallen in de kustprovincie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het kabinet van gouverneur Carl Decaluwé vrijdag verspreid heeft op basis van processen-verbaal. In 2022 waren het er 65.

Bij die ongevallen kwamen vorig jaar 66 mensen om het leven, 4 procent minder dan in 2022. Bij een derde van de ongevallen was een fietser betrokken, en dat is een lichte stijging.

Negen keer was een e-bike betrokken, acht keer een gewone fiets, twee keer een koersfiets, twee keer een mountainbike en een keer een e-quad. Opvallend is dat het in twee gevallen ging om ongevallen waarbij de beide betrokkenen fietsers waren.