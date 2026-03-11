Meer dan hon­derd bak­kers steu­nen Kick Can­cer Éclair Day” met eclairverkoop

Meer dan honderd bakkers in West-Vlaanderen doen vandaag mee aan de actie “Kick Cancer Eclair Day”. De opbrengst van hun eclairverkoop gaat volledig naar het fonds voor jonge kankerpatiënten. Ook Brecht Van Poucke van Bakkerij Painture in Oedelem draagt zijn steentje bij.

Het initiatief van Kick Cancer is een groot succes in West-Vlaanderen. Vandaag zijn er maar liefst 107 bakkers die de nationale solidariteitsactie steunen. Onze provincie behoort zo tot een van de koplopers in ons land.

“Het is iets dat niet weg te denken is. Kanker raakt bijna elke familie, en via acties zoals deze kunnen we een verschil maken,” zegt Van Poucke. Voor Bakkerij Painture is het de zesde editie van de Dag van de Eclair, en ze doen sinds het begin mee. “Iedereen kent de klassieke eclair, bijna iedereen vindt het lekker. We doen er geen bijzondere smaken in, zo bereiken we een zo groot mogelijk publiek.”

In heel België doen meer dan 700 bakkers mee aan de actie. Kick Cancer mikt dit jaar op een verkoop van meer dan 100.000 eclairs.

Bernard Vanneuville

Bernard Vanneuville
