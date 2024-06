Fendt is een Duitse fabrikant en produceert sinds 1936 landbouwmachines. In België wordt Fendt verdeeld door de firma Hilaire Van der Haeghe. Het Antwerpse familiebedrijf bestaat ondertussen 125 jaar. Rond deze mijlpaal werden in 2023 verschillende events georganiseerd. Het feestjaar werd vandaag afgesloten met een heus Fendt Treffen op de Hippodroom in Kuurne.



"Fendt is een heel iconisch merk en er zijn trouwe fans. Dat kan je ook merken aan vandaag", zegt Luc Gyzels van Hilaire Van der Haeghe. "Er zijn hier meer dan 700 tractoren aanwezig, van jong tot oud. Dus dat wil zeggen van 1930 tot 2024. En in totaal is dat meer dan 140.000 pk aan tractoren, aan kracht dat hier staat."