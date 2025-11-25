In de infosessie leggen ze uit wat defensie is, wat de verschillende machten zijn en meer specifiek wat het militaire dienstjaar is. In onze provincie zijn de mensen heel nieuwsgierig wat de marine te bieden heeft. Je kan als matroos aan boord van een schip of langs de kade. Maar evenzeer geven ze alle uitleg over de luchtmacht of binnen de landmacht.



Het vrijwillige militaire dienstjaar bestaat uit een intensieve basisopleiding van 10 weken, gevolgd door een specifieke opleiding. Daarna kunnen de jongeren meedraaien op het terrein. Tijdens de opleiding krijgen ze een maandloon van minimaal 2.000 euro, maar ook maaltijdcheques en nog andere voordelen.

