In Brugge zijn meer dan 600 jongeren gaan luisteren naar een infosessie over het vrijwillige militaire dienstjaar. Het gaat om 17-jarigen die deze maand een brief kregen om zich kandidaat te stellen bij het leger. Defensie zal uiteindelijk 500 jongeren selecteren die aan het militaire dienstjaar kunnen starten.
In de infosessie leggen ze uit wat defensie is, wat de verschillende machten zijn en meer specifiek wat het militaire dienstjaar is. In onze provincie zijn de mensen heel nieuwsgierig wat de marine te bieden heeft. Je kan als matroos aan boord van een schip of langs de kade. Maar evenzeer geven ze alle uitleg over de luchtmacht of binnen de landmacht.
Het vrijwillige militaire dienstjaar bestaat uit een intensieve basisopleiding van 10 weken, gevolgd door een specifieke opleiding. Daarna kunnen de jongeren meedraaien op het terrein. Tijdens de opleiding krijgen ze een maandloon van minimaal 2.000 euro, maar ook maaltijdcheques en nog andere voordelen.
Goed betaald op avontuur
Axel Weydts, Vooruit-kamerlid uit Kortrijk is gewezen beroepsmilitair. Hij is nog altijd reserveofficier en zat vandaag aan het onthaal.
Axel Weydts, kamerlid en reserveofficier: "Het is een hoop ervaring die je kan opdoen. Je wordt er goed voor betaald en het is een avontuur. Je zal vrienden maken voor het leven. Ik heb het zelf meegemaakt, de waarden die ik indertijd aangeleerd heb die gebruik ik vandaag in het leven nog altijd."
Eén op vier geïnteresseerden is vrouwelijk
Op de infosessies komen opvallend veel jongedames af. Majoor Stephan Boonen, rekrutering defensie: "25 procent, dat is één op de vier, is een meisje die hier in de zaal zit. Dat vinden wij als organisatie super, wetende dat defensie 11 procent vrouwen telt in haar rangen."
Van alle jongeren die naar de infosessies komen zal defensie er uiteindelijk 500 selecteren die mogen starten met het vrijwillige dienstjaar. De kans is ongeveer 1 op tien.