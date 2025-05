Het aantal snelheidsovertredingen in België blijft stijgen, met jaarlijks 100.000 extra overtredingen. De cijfers tonen ook regionale verschillen. Antwerpen voert de lijst aan, gevolgd door West-Vlaanderen op de vijfde plaats. In West-Vlaanderen steeg het aantal snelheidsovertredingen naar bijna 500.000 in 2023, een toename van 75% vergeleken met 2019.

Vooral in Brugge zijn de cijfers opmerkelijk, met 99.514 overtredingen in 2023. In de politiezones VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) en Bredene-De Haan was er ook een stijging, terwijl de zone RIHO een daling kende.