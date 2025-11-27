8°C
Meer dan 37.000 ille­ga­le siga­ret­ten in beslag geno­men bij huis­zoe­kin­gen in West-Vlaanderen

sigaretten

Illustratiebeeld

Tijdens een grootschalige actie tegen tabaksfraude hebben gisteren vier huiszoekingen plaatsgevonden in de West-Vlaamse regio's Beitem en Moorslede. Daarbij werden meer dan 1.700 kilogram tabak en meer dan 37.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Dat meldt de federale overheidsdienst (FOD) Financiën.

De douane viel dinsdagochtend binnen op vier verschillende locaties in West-Vlaanderen. Aan de controleactie namen ook hondenbegeleiders en enkele lokale politiediensten deel. "De actie kadert in de strijd tegen illegale tabakshandel en aanverwante fraude", zo klinkt het bij de FOD Financiën.

"Op drie van de vier locaties werd bovendien een grote hoeveelheid ruwe tabak aangetroffen, goed voor honderden kilo's."

FOD Financiën

Er werd liefst 37.560 illegale sigaretten en 1.748 kilogram tabak in verschillende vormen in beslag genomen. "Op drie van de vier locaties werd bovendien een grote hoeveelheid ruwe tabak aangetroffen, goed voor honderden kilo's."

Er wordt verder onderzocht of deze tabak al dan niet correct werd aangegeven. Er zijn voorlopig geen arrestaties verricht.

Belga
