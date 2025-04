“Mensen met een arbeidsbeperking ervaren vaak grote drempels in hun zoektocht naar een job. Met individueel maatwerk willen we daar verandering in brengen door werkgevers via een loonpremie en/of begeleidingspremie aan te moedigen personen met een arbeidsbeperking effectief in dienst te nemen. Het gaat om een financiële compensatie voor de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van de betrokken werknemer. Het systeem bestaat nu zo’n 2 jaar en zorgt ervoor dat duizenden mensen aan de slag kunnen in reguliere bedrijven. Op deze manier worden de werkvloeren in Vlaanderen ook een pak inclusiever”, aldus Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits