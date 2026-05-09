Lux Festival in Rollegem, een deelgemeente van Kortrijk, is gestart. Het belevingsfestival is volledig gratis, daarmee onderscheidt het zich van vele andere festivals. Lux Festival richt zich vooral op kinderen met workshops, initiaties en speelmogelijkheden die de creativiteit prikkelen. Voor de ouderen zijn er ook optredens.
Meer dan 1000 kinderen komen naar het Lux Festival in Rollegem rond de kerktoren. Het hele centrum is afgezet en omgevormd tot een groot speelterrein. De kinderen kunnen leren potten bakken, sieraden maken, bloemschikken of djembé spelen. Mensen kunnen ook zelf activiteiten voorstellen.
Dat het festival volledig gratis is, kan je een grote uitzondering noemen in het festivalaanbod.